Pd: lo scrittore Carofigio, "Agorà" ridaranno vita alla forma di partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella delle Agorà democratiche mi sembra una buona possibilità, un tentativo che va fatto per ridare vita alla forma partito. E per fare questo bisogna ritrovare i modi della partecipazione, che è l'idea di fondo della democrazia rappresentativa, che è l'unica possibile". Lo ha detto, nel corso di un'intervista a Radio Immagina, a margine della Festa Nazionale dell'Unità, lo scrittore Gianrico Carofiglio, nominato osservatore della "Agorà democratiche" lanciate qualche giorno fa dal segretario del Partitot democratico, Enrico Letta. "Ci deve essere un'ampia partecipazione a vari livelli sui temi e sui modi di fare politica, perché poi chi decide, i rappresentanti, possa prendere decisioni in maniera ragionata, che non vuol dire condizionata. Questa - ha concluso Carofiglio - dovrebbe essere la politica moderna, non quella del populismo, dell'uno vale uno, dell'assenza di mediazione, che invece è pura demagogia e fuga dalla politica". (Com)