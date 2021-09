Afghanistan: Russia spera che il Paese abbia un regime più “prevedibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione russa spera che l’Afghanistan abbia un regime più “prevedibile” dopo l’ascesa al potere dei talebani. Lo ha detto Yevgeny Primakov, a capo dell’Agenzia russa per la cooperazione umanitaria internazionale (Rossotrudnichestvo), intervistato dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Spero che la situazione cambi e che i talebani soddisfino le loro numerose promesse che hanno fatto quando sono giunti al potere”, ha detto Primakov a margine del Forum economico orientale in corso a Vladivostok. I talebani hanno detto di voler formare un governo che includa i rappresentanti di diversi gruppi e che garantiranno media liberi e l’opportunità di studiare e lavorare per le donne. Rossotrudnichestvo sta lavorando a una lista di studenti afgani che saranno iscritti a corsi in Russia. (Rum)