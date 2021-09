Afghanistan: talebani avanzano nella provincia del Panjshir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno affermato di aver preso il controllo di un’area strategicamente importante della provincia settentrionale del Panjshir che di fatto consentirebbe loro estendere il dominio sulla provincia. Secondo il portavoce del movimento, Bilal Karimi, le zone finite sotto il controllo talebano sono i distretti di Khenj e di Anaba. "Le ultime notizie dicono che anche Khenj, la zona più strategica del Panjshir, e l'area di Anaba vicino al capoluogo provinciale sono state completamente conquistate, manca solo l'edificio principale del distretto di Abshar", ha affermato Karimi. Il gruppo ha preso il controllo di quattro distretti della provincia, ha detto il portavoce dei talebani, aggiungendo che i militanti si stanno dirigendo verso il centro della valle. In un messaggio sul suo profilo Facebook, il leader del Fronte di resistenza nazionale dell’Afghanistan (Nrf), Ahmad Massoud, ha affermato: “Non rinunceremo mai a lottare per Dio, libertà e giustizia. La lotta nel Panjshir, fino ad ora è stata forte, e a pare delle nostre sorelle a Herat che hanno alzato la voce, dimostra che la gente non ha rinunciato alle proprie richieste e lotta per la verità”.(Res)