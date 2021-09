Regno Unito: fonti stampa, governo potrebbe insistere su vaccini a minori tra 12 e 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico potrebbe dare il via alla vaccinazione dei minori tra 12 e 15 anni contro il coronavirus nonostante la mancata raccomandazione degli esperti. Lo affermano diverse testate locali quest’oggi. Il quotidiano “The Times” riferisce che le inoculazioni ai minori tra 12 e 15 anni potrebbero persino cominciare già dalla prossima settimana. Ieri l'autorità britannica di vigilanza ha deciso che non ci sono prove sufficienti per raccomandare l'introduzione dei vaccini contro il Covid-19 a tutti i giovani dai 12 ai 15 anni. (segue) (Rel)