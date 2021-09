Business news: Energia, da ottobre Ungheria acquisterà 4,5 miliardi di metri cubici annui di gas da Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo ottobre l’Ungheria acquisterà 4,5 miliardi di metri cubici annui di gas dalla russa Gazprom. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. Szijjarto è volato a San Pietroburgo per negoziare un nuovo contratto di acquisto di gas con l’amministratore delegato di Gazprom, Alexei Miller. Il nuovo contratto, che formalmente sarà firmato a fine settembre, avrà durata di 15 anni con l’opzione di modificare la quantità acquistata dopo dieci anni. Dei 4,5 miliardi di metri cubici annui forniti all’Ungheria, 3,5 miliardi viaggeranno attraverso la Serbia e un altro miliardo attraverso l’Austria. Come anticipato dal capo della diplomazia ungherese in un messaggio su Facebook, l’obiettivo della trattativa era quello di “non lasciare aperta la questione dell’accordo di acquisto di lungo periodo per garantire la sicurezza energetica del nostro Paese”. Ricevendo l’omologo russo Sergej Lavrov una settimana fa a Budapest, Szijjarto ha dichiarato che l’Ungheria avrebbe potuto firmare un accordo quindicennale con Gazprom in autunno, dopo che a inizio giugno aveva fatto sapere che, in principio, era già stato raggiunto. Quello attualmente in vigore scade a fine settembre 2021. (Vap)