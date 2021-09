Business news: Energia, in 8 mesi esportazioni Gazprom verso Paesi non Csi aumentate del 19 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-agosto 2021 la russa Gazprom ha aumentato le sue esportazioni di gas verso i Paesi non appartenenti alla Comunità di stati indipendenti (Csi) fino a 131,3 miliardi di metri cubici. Lo rende noto l’agenzia di stampa russa “Interfax”. Si tratta del 19,4 per cento in più rispetto al 2020 e di un livello di esportazioni prossimo a quello del 2018, pari a 133,3 miliardi di metri cubici. La società ha aumentato le forniture di gas verso Turchia (+173,6 per cento), Germania (+39,3 per cento), Italia (+15 per cento), Romania (+344 per cento), Serbia (+123,9 per cento), Polonia (+12 per cento), Bulgaria (+50,9 per cento), Grecia (+15,8 per cento) e Finlandia (+22,7 per cento). Le forniture di gas alla Cina attraverso il gasdotto Potere della Siberia continuano a crescere e il 26 agosto hanno battuto per la quarta volta un record, superando gli obblighi contrattuali giornalieri di oltre il 5 per cento. La società ha prodotto 337,2 miliardi di metri cubici di gas, ovvero 51,2 miliardi in più rispetto allo scorso anno (+17,9 per cento). Le forniture di gas al mercato interno sono aumentate del 10,9 per cento (15,6 miliardi di metri cubici). (Rum)