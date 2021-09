Business news: Imparato (Alfa Romeo), il marchio ha un potenziale immenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alfa Romeo è il marchio più internazionale del gruppo Stellantis e "il suo "potenziale è immenso". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Tribune" Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato di Alfa Romeo. "Uno dei punti forti del bilancio dei miei predecessori è stato il successo della reintroduzione di Alfa Romeo negli Stati Uniti, regione che rappresenta ormai un terzo delle vendite. L'Europa è la metà delle vendite totali, di cui il 25 per cento in Italia. Il resto è suddiviso tra Cina e Australia", ha affermato Imparato. "Nel primo semestre Alfa Romeo ha apportato un contributo positivo ai risultati finanziari di Stellantis. Abbiamo aumento i nostri prezzi e tagliato nei costi. Abbiamo riorientato i flussi verso i canali di vendita ai privati e alle aziende e abbiamo soppresso l'utilizzo a canali non virtuosi", spiega il dirigente, sottolineando di aver "passato molto tempo sul sito di Cassino nei pressi di Napoli". "Alfa Romeo è un marchio che si situa al di sopra dei suoi prodotti", ha detto Imparato, spiegando che le vendite sono trainate dalla "potenza del marchio". Tuttavia, "abbiamo definito dei benchamrk per pilotare il miglioramento delle nostre performance in termini di prezzo o d valore residuo", ha concluso l'amministratore delegato. (Frp)