Business news: Polonia, società Pgnig aumenta acquisti di gas dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera e del gas polacca Pgnig importerà più gas naturale liquefatto (Gnl) dagli Stati Uniti. E’ quanto risulta dalla conclusione di un addendum al contratto per la fornitura di Gnl firmato assieme alla società Venture Global e per la precisione con due delle loro strutture per le esportazioni, Plaquemines Lng e Calcasieu Pass. Nel primo caso si parla di un aumento delle forniture da 2,5 a 4 milioni di tonnellate annue per vent’anni. Nel secondo si tratta invece di un aumento da uno a 1,5 milioni di tonnellate annue per il medesimo periodo. (Vap)