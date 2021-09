Business news: Spagna, Sabadell annuncia nuova riduzione organico di 1.900 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito spagnolo Sabadell ha comunicato ai sindacati il licenziamento di circa 1.900 dipendenti in Spagna, circa il 12,5 per cento della forza lavoro, con l'obiettivo di rendere la banca più redditizia ed efficiente. L'intenzione di Sabadell è di includere un meccanismo di pre-pensionamento, un congedo incentivante, un piano di ricollocamento e meccanismi di protezione per i dipendenti che hanno maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, quelli tra i 50 e i 55 anni. Secondo la Confederazione spagnola della commissioni operaie (Ccoo), questa cifra è un "insulto" a tutta la forza lavoro, "sproporzionata e irrealistica". La banca ha motivato la decisione con la necessità di ridurre i costi per generare più profitti e redditività. Profitti che continuerebbero a deteriorarsi a causa del basso tasso di interesse, della maggiore necessità di fare accantonamenti e ai maggiori investimenti in tecnologia richiesti dalla trasformazione digitale del settore. La Ccoo ha ricordato che Sabadell ha già realizzato un piano di prepensionamento che ha interessato 1.800 dipendenti nelle prima parte dell'anno e, pertanto, il nuovo taglio è un sintomo della "cattiva gestione" della direzione della banca. (Spm)