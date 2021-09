Business news: Gazprom, export di gas in Romania aumenta del 344 per cento nei primi otto mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Gazprom ha pubblicato i dati sulla produzione e sulle esportazioni per i primi otto mesi dell'anno: la Romania figura in cima alla classifica per l'incremento percentuale dell'export. Secondo i dati preliminari, Gazprom ha prodotto 337,2 miliardi di metri cubi di gas nel gennaio-agosto 2021, ovvero il 17,9 per cento (51,2 miliardi di metri cubi) in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Economica.net", Gazprom mantiene così le sue forniture di gas vicino al massimo storico (133,3 miliardi di metri cubi, registrati nello stesso periodo del 2018). Nello specifico, nel gennaio-agosto 2021, Gazprom ha aumentato le propria forniture di gas in Turchia (+ 173,6 per cento), Germania (+ 39,3 per cento), Italia (+ 15 per cento), Romania (+ 344 per cento), Serbia (+ 123,9 per cento), Polonia (+ 12 per cento), Bulgaria (+ 50,9 per cento), Grecia (+ 15,8 per cento) e Finlandia (+ 22,7 per cento). (Rob)