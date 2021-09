Afghanistan: Salvini, nessun riconoscimento dei talebani, la resistenza in Panjshir va sostenuta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente all’incontro anche il vice ministro degli Esteri dell’Afghanistan, Mirwais Nab, giunto ieri in Italia per incontrare il leader della Lega, l’ambasciatore dell’Afghanistan in Italia, Khaled Ahmad Zakriya e l’addetto militare dell’Afghanistan in Italia, Ahmad Zaki Kohistani. Salvini ha ribadito che nessun riconoscimento, né legale, né di fatto, deve essere concesso al governo dei talebani e che bisogna sostenere la resistenza nazionale del Panjshir. In quest’ottica, il leader della Lega spera nella Russia che può fare molto sostenendo gli aiuti via Tajikistan. (segue) (Res)