Afghanistan: Salvini, nessun riconoscimento dei talebani, la resistenza in Panjshir va sostenuta (3)

- Salvini ha auspicato che la Comunità internazionale crei subito una nuova entità, civile e militare, per per il mantenimento della pace in Afghanistan, per l’imminente rientro alla normalità, per monitorare il comportamento dei talebani e per proteggere i cittadini afgani ed il personale civile e diplomatico che dovrà ritornare in Afghanistan. Il leader della Lega ha continuato riferendo che l’unica opportunità che si può concedere ai talebani e che devono passare attraverso a libere e democratiche elezioni. Un governo talebano potrà esserci solo se legittimato dal voto degli afgani. Voto che dovrà essere monitorato seriamente dalla Comunità internazionale. (segue) (Res)