Afghanistan: settimana prossima segretario di Stato Usa Blinken visita Qatar e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sarà in visita in Qatar e in Germania la settimana prossima. Lo ha annunciato lo stesso capo della diplomazia di Washington, sottolineando che incontrerà i ministri degli Esteri dei due Paesi per confrontarsi con loro a proposito della situazione in Afghanistan. Blinken ha ringraziato il Qatar per il ruolo svolto dall'emirato come snodo logistico per migliaia di afghani evacuati da Kabul.(Nys)