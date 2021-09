Brasile: crisi idrica, per presidente Banca centrale "problema serio" per contenere inflazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro, le condizioni per la generazione di energia idroelettrica del paese sono peggiorate a causa del fatto che la stagione delle piogge è stata inferiore rispetto a quanto previsto. "Questa perdita di generazione di energia è equivalente all'intero consumo di una grande città, come Rio de Janeiro, per 5 mesi", affermato. Di conseguenza, il ministro ha dichiarato che il prezzo dell'energia diventerà più caro perché il paese avrà bisogno di attivare più centrali termoelettriche, che generano energia più costosa, e importare energia dall'Argentina e dall'Uruguay. Secondo Albuquerque "una riduzione media del 12 per cento del consumo energetico residenziale equivale alla fornitura energetica di 8,6 milioni di abitazioni". (segue) (Brb)