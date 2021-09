Business news: Spagna, Ibercaja valuta quotazione in Borsa il prossimo autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Ibercaja potrebbe entrare nel mercato azionario il prossimo autunno con un'operazione che potrebbe raggiungere i 2,1 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", Ibercaja ha assunto Rothschild come consulente indipendente, Morgan Stanley e JP Morgan come coordinatori globali dell'offerta e Bank of America e Ubs come sottoscrittori. L'opinione di queste banche d'investimento è che Ibercaja dovrebbe andare avanti con il suo piano di quotazione quest'autunno e non ritardarlo ulteriormente. Attualmente, il principale azionista, la Fondazione Ibercaja controlla l'87,8 per cento delle azioni , quindi la posizione minima dell'entità che dovrebbe cedere sarebbe circa il 40 per cento. Ibercaja prenderà la sua decisione finale nella riunione del Consiglio d'amministrazione alla fine di settembre ed ha già riattivato l'intero processo, compresi i negoziati con le autorità di vigilanza, le banche d'investimento e i consulenti. (Spm)