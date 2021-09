Business news: Spagna, a luglio 4,4 milioni di turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha accolto nel luglio scorso 4,4 milioni di turisti, meno della metà rispetto ai 9,8 milioni dello stesso mese del 2019 prima dello scoppio della pandemia del coronavirus. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) che mostrano una ripresa inferiore al previsto che è stata solo parzialmente compensata dal turismo interno, che ha recuperato i livelli pre-pandemici nel numero di pernottamenti e arrivi. La maggior contrazione si è verificata da parte dei turisti provenienti dal Regno Unito, il più grande mercato per il turismo spagnolo. Se nel luglio 2019 i viaggiatori erano stati 2,1 milioni, quest'anno il loro numero si è ridotto ad appena 379.039. Per regione autonoma, le Isole Baleari sono state le più visitate ricevendo 1,32 milioni di turisti stranieri, il 30 per cento del totale, grazie al traino del mercato tedesco, stimolato dai test pilota realizzati prima dell'estate. (Spm)