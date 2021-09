Business news: ministro Finanze greco, possibile crescita del Pil al 3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tasso di crescita del 3,6 per cento "è del tutto fattibile" per la Grecia che potrebbe registrare anche una crescita del 4 per cento. Lo ha affermato il ministro delle Finanze ellenico Christos Staikouras. Parlando davanti alla commissione parlamentare per gli Affari economici del Parlamento europeo, scrive il quotidiano "Kathimerini", Staikouras è apparso ottimista sul fatto che nonostante le condizioni avverse degli ultimi 18 mesi "l'economia greca ha resistito" osservando che "la strada è aperta per una ripresa liscia a forte". Il ministro delle Finanze ha in particolare rilevato un "miglioramento significativo" nel turismo e nell'attività economica. "La chiave è una strategia economica con obiettivi specifici e realistici", ha affermato Staikouras. (Gra)