Business news: Romania-Germania, scambi commerciali in crescita nel primo semestre

- Il volume degli scambi commerciali tra Romania e Germania nella prima metà dell'anno ha raggiunto i 16,4 miliardi di euro, in crescita del 20,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo riferisce la Camera di commercio romeno-tedesca (AHK Romania) in un comunicato. Secondo gli ultimi dati forniti, il volume degli scambi tra Germania e Romania ha registrato un significativo recupero nella prima metà del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020. Le esportazioni tedesche in Romania sono state pari a 9 miliardi di euro, in crescita di oltre il 24 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le importazioni della Romania verso la Germania sono salite a 7,4 miliardi di euro (+ 17,2 per cento). Con un volume di scambi di 16,4 miliardi di euro (+ 20,5 per cento) nei primi sei mesi dell'anno, la Romania si colloca al 20mo posto tra i primi partner commerciali della Germania nel periodo menzionato. (segue) (Rob)