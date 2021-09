Business news: Auto, in Francia ad agosto calo immatricolazioni del 15,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto il settore automobilistico francese ha registrato un calo del 15,4 per cento delle immatricolazioni su base annua. È quanto emerge dalle stime provvisorie della Piattaforma automobile (Pfa). Il mese scorso sono state immatricolate in tutto 88 mila nuove auto per un totale di 1,12 milioni da gennaio. Citato dai media francesi, il responsabile della comunicazione di Pfa, Francois Roudier, si aspetta 1,8 milioni di immatricolazioni entro al fine del 2021, anche se si tratta di un traguardo "difficile da raggiungere". (Frp)