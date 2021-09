Business news: Moldova, Fmi trasferisce al Paese 236 milioni di dollari senza alcuna condizionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha trasferito sui conti della Banca nazionale della Moldova 236 milioni di dollari. Lo ha annunciato la premier moldava Natalia Gavrilita all'emittente televisiva "Tv 8", precisando che il versamento non prevede condizionalità. "Dobbiamo ratificarlo in Parlamento in modo da poter utilizzare questi soldi nel bilancio, ma con queste risorse accessibili e con entrate maggiori quest'anno possiamo gestire bene le finanze dello Stato. Le pensioni saranno aumentate", ha dichiarato il capo del governo. Gavrilita ha anche spiegato che i 236 milioni di dollari saranno principalmente destinati al finanziamento di investimenti. L'Fmi e le autorità moldave hanno raggiunto a fine luglio un accordo sul programma di riforme economiche, che sarà supportato da un accordo triennale, finanziato con quasi 558 milioni di dollari nell'ambito dell'Extended Credit Facility (Ecf) e dell'Extended Funding Mechanism (Eff). Secondo un comunicato dell'Fmi, il nuovo programma si baserà sui progressi compiuti nell'ambito del programma precedente e mirerà a sostenere la ripresa economica della Moldova dopo aver superato la pandemia di Covid-19 e aver portato avanti l'attuazione di ambiziose riforme istituzionali. (Rob)