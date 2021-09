Business news: Stellantis acquisisce First Investors Financial Services Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis ha annunciato l'accordo valido per l'acquisizione di First Investors Financial Services Group, società statunitense di finanziamento auto. L'operazione, che avverrà interamente in contanti, ha un valore di 285 milioni di euro. "Questa transazione segna una pietra miliare nella strategia di finanziamento delle vendite di Stellantis in un mercato strategico come gli Stati Uniti", ha detto l'amministratore delegato, Carlos Tavares, in un comunicato. "First Investors ha un'eccezionale piattaforma finanziaria e operativa, sostenuta da un forte team di gestione, con una vasta esperienza nel campo del finanziamento automobilistico", ha aggiunto il dirigente. "La proprietà di una società finanziaria negli Stati Uniti – ha continuato Tavares - è un'opportunità che permetterà a Stellantis di sviluppare nel breve-medio termine a favore dei nostri clienti e concessionari una gamma completa di prodotti finanziari, tra cui prestiti al dettaglio e leasing e finanziamenti alla rete". "Entrare a far parte di Stellantis fornisce una stabilità di lungo termine per la nostra azienda ed i nostri dipendenti. Crediamo che sotto la nuova proprietà, ci siano significative opportunità di crescita per First Investors, espandendo la nostra offerta di prodotti per sostenere la crescita delle vendite di auto di Stellantis", ha detto Tommy Moore, presidente di First Investors Financial Services Group. (Frp)