Business news: Germania, industria per una maggiore cooperazione contro cambiamento climatico

- La Federazione dell'industria tedesca (Bdi) chiede una maggiore cooperazione internazionale per combattere il cambiamento climatico. “Questo è l'unico modo per ottenere un effetto sostanziale” e “nella lotta contro il riscaldamento globale, la Germania e l'Europa devono riuscire a trovare un accordo sulla protezione del clima il più globale possibile”, ha dichiarato il presidente del Bdi, Siegfried Russwurm. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il governo federale intende istituire un club internazionale per la protezione del clima. L'obiettivo è accelerare l'attuazione dell'accordo di Parigi sulla in materia e, allo stesso tempo, proteggere i Paesi dagli svantaggi derivanti dal rispetto delle normative ambientali. La Germania vuole discutere il piano prima con la Francia e poi con la Commissione europea. I membri del club per il clima dovrebbero impegnarsi a raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi dell'accordo di protezione del clima di Parigi e impegnarsi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 al più tardi. Per Russwurm, si deve cercare di convincere il G20, e quindi anche la Cina, alla protezione del clima. “Questa è una discussione difficile, ma è pur sempre la discussione giusta", ha sottolineato il presidente del Bdi. (Geb)