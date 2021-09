Business news: Energean, nel primo semestre 2021 ricavi in forte crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica Energean ha registrato ricavi in forte crescita nel primo semestre del 2021, arrivando a 206 milioni di dollari rispetto ai 2 milioni di dollari dello stesso periodo del 2020. E' quanto rivelato dalla stessa società tramite un comunicato sui risultati del primo semestre dell'anno. La produzione ha sovraperformato la guidance in tutti i Paesi in cui Energean opera, mentre vengono segnalati risultati finanziari record a seguito dell'acquisizione di Edison E&P. Energean sottolinea inoltre che continua l'attenzione verso l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050. Per quanto riguarda l'Italia, tutti gli indicatori superiori alle stime; continuano i lavori su Cassiopea, progetto completato per circa il 23 per cento al 31 luglio 2021 con il primo gas previsto entro il primo semestre del 2024. Il primo gas dal giacimento israeliano di Karish, inoltre, viene previsto entro la prima metà del 2022. "Durante il primo semestre del 2021, Energean ha raggiunto eccellenti risultati operativi e finanziari, grazie alla naturale evoluzione dell'acquisizione di Edison E&P", ha dichiarato l'Ad di Energean Mathios Rigas. "La produzione sta sovraperformando la guidance, il che si traduce in una performance finanziaria senza precedenti che ha consentito ad Energean di raggiugere traguardi importanti: un fatturato annuo di 2 miliardi di dollari, una società da 200 kboed e - grazie alla recente emissione del maggiore Emea energy international high yield bond - il completo finanziamento di tutti i progetti in corso nei nove Paesi in cui operiamo", ha aggiunto Rigas. (segue) (Com)