Messico: Parlamento approva legge su revoca presidente di metà mandato (4)

- Del tema, "Amlo" era tornato a parlare dopo la scarsa adesione raccolta alla consultazione per decidere se aprire "processi" nei confronti degli ex presidenti. "Adesso arriva un'altra sfida", ha detto Lopez Obrador all'indomani del voto che le opposizioni hanno definito un "fallimento" per la debole affluenza, il 7 per cento degli aventi diritto. "Che tornino a riunirsi per invitare il popolo a votare perché io me ne vada" nel plebiscito per la "revoca del mandato". Si tratta di una iniziativa che "Amlo" caldeggia da tempo per evitare che se un presidente non è gradito, a metà mandato, possa non finire il sessennio costituzionale. "Questa è la democrazia, non serve la violenza. Il popolo deciderà se rimango o me ne vado. Alla fine di marzo, hanno una grande opportunità. Vediamo cosa dice il popolo del Messico, sono esercizi di grande importanza", ha detto il presidente tornando a rivendicare la bontà della "democrazia partecipativa" vista domenica. "Pur con tutti gli ostacoli che abbiamo visto si è fatto un passo avanti", ha detto ricordando che oramai c'è "un precedente". (Nys)