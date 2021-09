Business news: Repubblica Ceca, economia nel secondo trimestre è cresciuta dell’8,2 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2021 l’economia ceca è cresciuta dell’8,2 per cento anno su anno. Lo afferma l’Ufficio ceco di statistica (Csu), che ha aggiornato la sua precedente stima di fine luglio, pari al 7,8 per cento. “L’allentamento delle misure contro il coronavirus ha consentito alle famiglie di spendere di più per beni e servizi e i consumi hanno contribuito per il 2,4 per cento alla crescita del Pil. Tuttavia, la bassa crescita delle esportazioni e l’aumento delle importazioni hanno determinato un contributo negativo del 2,2 per cento”, ha spiegato il Csu a proposito della crescita del Pil rispetto al primo trimestre del 2021, che è stata dell’1 per cento. (Vap)