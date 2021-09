Business news: Paesi Bassi, dal primo ottobre scadono misure di sostegno economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure generali di sostegno economico nei Paesi Bassi per la crisi del coronavirus scadranno il primo ottobre, come previsto inizialmente dal governo. Secondo il ministro delle Finanze, Wopke Hoekstra, quello degli Affari sociali Wouter Koolmees e quello degli Affari economici Stef Blok continuare a fornire sostegno a datori di lavoro e imprenditori "ostacolerebbe la ripresa economica". Un'altra disposizione sarà comunque prevista per le aziende che sono ancora chiuse per ordine del governo, come locali notturni e discoteche. "Una regolamentazione così mirata è molto complessa e richiede molto alle organizzazioni che ne trarranno vantaggio", secondo i ministri. Tuttavia, gli imprenditori potranno ancora avvalersi di alcuni regimi più limitati. Inoltre, tornerà in vigore il regime di sostegno alla riduzione dell'orario di lavoro e verranno semplificate le norme in materia di assistenza speciale per i lavoratori autonomi. Le modalità di finanziamento rimarranno in vigore anche per le aziende che hanno bisogno di denaro per far fronte ai propri impegni a breve termine. (Beb)