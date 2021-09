Messico: Parlamento approva legge su revoca presidente di metà mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Lopez Obrador ha celebrato da parte sua l'approvazione della legge sottolineando che la consultazione per la revoca del suo mandato rappresenta anche un'occasione per l'opposizione di riorganizzarsi. "La gente deciderà se dovrò restare o andare, vedremo che dice, si tratta di un esercizio democratico di grande importanza", ha affermato il capo dello Stato. "Nonostante tutti gli ostacoli è stato fatto un passo avanti, una consultazione costituzionale, c'è già un precedente e lo ripeto: la revoca del mandato è in arrivo a marzo, sarà molto interessante, non ci annoieremo". ha aggiunto. Il presidente era arrivato al punto di strigliare il Parlamento per convincerlo ad allungare il calendario dei lavori e votare il progetto in tempi brevi. Grazie alle insistenze del presidente l'approvazione in prima lettura alla Camera era arrivata il 16 agosto e oggi la sanzione definitiva con 106 voti a favore e solo due contrari. (segue) (Nys)