Brasile: crisi idrica, per presidente Banca centrale "problema serio" per contenere inflazione

- Il presidente della Banca centrale del Brasile (Bc), Roberto Campos Neto, ha dichiarato che la crisi energetica generata dalla peggiore siccità registrata negli ultimi 91 anni, che sta già richiedendo misure straordinarie per evitare razionamenti o blackout tra ottobre e novembre, è un "problema serio". In campo economico, ha annuncia Campos Neto, la Bc "farà tutto il necessario per contenere gli effetti sull'inflazione. Il presidente della Bc ha spiegato infatti che i rincari dell'energia elettrica, motivati dalle tariffe adottate per contenere i consumi della popolazione, hanno già generato un forte impatto sull'inflazione che si aggira già intorno al 9 per cento annuo. "Ovviamente il riassetto tariffario, con i vari aggiustamenti, ha davvero avuto un grande impatto sull'inflazione. L'elettricità ha il potere di diffondere questo aumento nella catena di prodotti e servizi", ha affermato Campos Neto, nel corso di un intervento nell'ambito di una conferenza (segue) (Brb)