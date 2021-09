Brasile: crisi idrica, per presidente Banca centrale "problema serio" per contenere inflazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso di Albuquerque contraddiceva quanto affermato lo scorso primo settembre dal vicepresidente, Hamilton Mourao, il quale sosteneva che "potrebbe essere necessario un razionamento". "Quello che so è che il governo ha adottato le misure necessarie, ha creato una commissione per monitorare e prendere le decisioni in tempo per evitare che ciò accada un blackout. Ora, in virtù di questo, potrebbe essere necessario qualche razionamento". (segue) (Brb)