Brasile: crisi idrica, per presidente Banca centrale "problema serio" per contenere inflazione (6)

- Il ministro si era rivolto alla nazione dopo che l'Agenzia nazionale per l'energia elettrica (Aneel) aveva annunciato che a partire da settembre, sarà applicata una nuova tariffazione per le bollette elettriche in tutto il paese. La nuova tariffa varata prevede un incremento di 14,20 real (2,31 euro) per ogni 100 kilowattora consumati. Secondo i calcoli del governo la tariffa provocherà un aumento medio del 6,78 per cento della bolletta elettrica dei consumatori. Secondo il testo diffuso dall'agenzia, la previsione è che la nuova tariffa rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2022. La nuova tariffa rappresenta un aumento del 49,63 per cento rispetto alla tariffa "rossa 2", finora la più cara prevista e in vigore nei mesi di giugno e luglio. A luglio tuttavia l'Aneel aveva previsto un aumento tariffario del 52 per cento rispetto alla tariffa "rossa 2" in vigore a giugno. Da gennaio ad aprile era stata in vigore la bandiera gialla, al costo aggiuntivo di 1,34 real (20 centesimi di euro) per ogni 100 chilovattora. A maggio era stata già introdotta la tariffa "rossa 1", con un costo aggiuntivo di 4,16 per ogni 100 chilovattora (67 centesimi di euro). (segue) (Brb)