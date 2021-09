Brasile: crisi idrica, per presidente Banca centrale "problema serio" per contenere inflazione (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le raccomandazioni dell'Ons per far fronte a questa domanda ci sono il rinvio della manutenzione programmata negli impianti termoelettrici, per evitare che debbano essere spenti, l'importazione di energia dall'Argentina e dall'Uruguay, la garanzia della disponibilità operativa degli impianti termici mercantili, la soluzione di questioni legali relative alla disponibilità della fornitura di cinque centrali termoelettriche (Goiania II, Campina Grande, Maracanaú, Palmeira de Goiás e Pernambuco III), la fattibilità del terzo rigassificatore, riferito alla disponibilità degli impianti termoelettrici Termoceará, Fortaleza e Vale do Açu, il ripristino della capacità di generazione impattata dal mantenimento della Linea 1 nel mese di settembre e la fattibilità dell'impianto termico Gna I. (segue) (Brb)