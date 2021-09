Afghanistan: Guerini, abbiamo fallito nel compito di costruire nuove istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’epilogo della missione in Afghanistan dimostra che “abbiamo fallito nella costruzione di uno Stato e di istituzioni nuove”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, parlando ai microfoni di “Sky Tg24” nel corso della sua visita a Washington, dove ha incontrato il capo del Pentagono Lloyd Austin. “Abbiamo raggiunto risultati importanti nell’allargamento dei diritti, in particolare delle donne, ma l’istitution building è stato un obiettivo non colto che ha comportato l’implosione delle forze di sicurezza afgane” di fronte all’offensiva dei talebani, ha aggiunto il titolare della Difesa.(Nys)