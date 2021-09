Afghanistan: Guerini, attenzione resti alta, Paese non torni rifugio per terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione verso l’Afghanistan deve rimanere molto alta. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, parlando ai microfoni di “Sky Tg24” nel corso della sua visita a Washington, dove ha incontrato il capo del Pentagono Lloyd Austin. “Verificheremo quale sarà l’atteggiamento del nuovo regime in Afghanistan ma non possiamo permetterci che il Paese torni un luogo sicuro per i terroristi, la comunità internazionale deve mostrarsi determinata”, ha spiegato l’esponente dell’esecutivo.(Nys)