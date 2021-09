Usa: Biden in Louisiana esprime pieno sostegno a popolazioni colpite da uragano Ida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso il sostegno dell’amministrazione federale alle comunità colpite dall’uragano Ida. “Sono a New Orleans, in Louisiana, per vedere in prima persona le conseguenze dell'uragano Ida e per incontrare i leader statali e locali delle comunità colpite”, ha affermato Biden in un messaggio Twitter durante la sua visita. “Hanno il pieno sostegno del governo federale per fornire assistenza secondo le necessità'', ha aggiunto.(Nys)