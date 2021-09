Usa: questioni di politica interna permettono a Biden di “archiviare” il dossier Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca intravede la possibilità di superare l’ondata di critiche dovuta alla gestione del ritiro dall’Afghanistan, spostando l’attenzione su questioni di politica interna. Lo rileva il quotidiano statunitense “The Hill”, con riferimento in particolare all’emergenza legata all’uragano Ida, il riaffiorare di tensioni sui diritti civili e l’agenda economica del presidente Joe Biden. L’inquilino della Casa Bianca, infatti, si sta preparando per quella che si preannuncia come una dura battaglia tra i partiti per l’approvazione di una legge di spesa da 3.500 miliardi di dollari, contenente misure di sostegno all’economia e alle infrastrutture ma anche incentivi per famiglie, scuole, donne e giovani. Biden potrebbe raccogliere il primo successo già nel momento in cui la Camera dei rappresentanti approverà il pacchetto per le infrastrutture da 1.200 miliardi, passato in Senato il 10 agosto scorso. (segue) (Nys)