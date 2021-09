Usa: questioni di politica interna permettono a Biden di “archiviare” il dossier Afghanistan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore Biden si è dedicato principalmente alla gestione dell’emergenza legata all’uragano Ida, che ha causato 45 vittime sulla costa nordorientale degli Stati Uniti. Biden ha espresso il sostegno dell’amministrazione federale alle comunità colpite dall’uragano. “Sono a New Orleans, in Louisiana, per vedere in prima persona le conseguenze dell'uragano Ida e per incontrare i leader statali e locali delle comunità colpite”, ha affermato Biden in un messaggio Twitter durante la sua visita di ieri. “Hanno il pieno sostegno del governo federale per fornire assistenza secondo le necessità'', ha aggiunto. Il presidente ha respinto qualsiasi possibilità di politicizzare la campagna di aiuti a favore delle comunità colpite dalla calamità. "Non c'è niente di politico in questo. Si tratta semplicemente di salvare vite e di curare le persone. E in questo siamo dalla stessa parte", ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca durante la sua visita. (segue) (Nys)