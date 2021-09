Usa: questioni di politica interna permettono a Biden di “archiviare” il dossier Afghanistan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media conservatori statunitensi continuano invece a dare grande spazio alle vicende afghane, imputando a Biden la responsabilità di non aver gestito al meglio le operazioni di ritiro e di evacuazione dal paese centrasiatico. E’ significativo in tal senso il successo riscosso da “Fox News” nel mese di agosto, nel pieno della crisi afghana. I fatti di Kabul hanno favorito un vero e proprio boom di ascolti per l’emittente conservatrice, secondo quanto emerge da una rilevazione dell’agenzia Nielsen. “Fox” ha registrato una media di 3,3 milioni di spettatori per il programma, in prima serata, condotto da Tucker Carlson, e quasi 2,4 milioni per quello di Laura Ingraham. Sul sito della stessa emittente si legge: “Gli americani si sono affidati a ‘Fox News’ per informazioni e analisi durante il mese di agosto, ricco di notizie, che è stato caratterizzato dalla presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan, la pandemia di Covid-19 e il devastante uragano Ida”. E ancora: “’Fox News’ ha superato ‘Cnn’ e ‘Msnbc’ combinate, sia tra il totale degli spettatori diurni che in prima serata, strappando 94 delle prime 100 trasmissioni televisive via cavo più viste del mese”. (Nys)