Messico: Parlamento approva legge su revoca presidente di metà mandato

- Il Senato del Messico ha approvato in via definitiva il progetto di legge che istituisce un referendum di metà mandato per la continuità o la revoca dell'incarico al presidente eletto. In questo modo i cittadini saranno chiamati già nel 2020 a rispondere al quesito: "Siete d'accordo che (nome), presidente degli Stati Uniti del Messico, si faccia revocare il mandato per perdita di fiducia o continui nella Presidenza della Repubblica fino la fine del suo mandato?". Proprio la formulazione del quesito del referendum ha rappresentato il punto più algido del dibattito. Il governo aveva proposto un quesito che riguardava solo l'accordo o disaccordo sulla continuità del mandato, ma l'opposizione ha finito per imporre l'attuale formula che fa menzione anche alla "revoca per perdita di fiducia". I cittadini avranno quindi due opzioni di risposta. "Che venga revocato il mandato per mancanza di fiducia" e "Che continui alla presidenza fino alla fine del mandato". (segue) (Nys)