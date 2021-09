Brasile: crisi idrica, per presidente Banca centrale "problema serio" per contenere inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata il ministro dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, aveva dichiarato che è "difficile prevedere il futuro" rispetto alla possibilità di un razionamento dell'elettricità. Secondo Albuquerque, le previsioni di pioggia per settembre sono ancora basse nei principali bacini idrografici. "Lavoriamo con scenari, con modelli computazionali, e gli scenari odierni indicano che non avremo bisogno di adottare misure come il razionamento, né in ottobre né in novembre. Le previsioni del tempo sono accurate per un periodo di 15 giorni", ha affermato il ministro in un intervista con il telegiornale della rete "Globo". Per il ministro il Paese è ancora in grado di adottare "tutte le misure" per evitare il razionamento. (segue) (Brb)