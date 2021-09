Brasile: crisi idrica, per presidente Banca centrale "problema serio" per contenere inflazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diverse interviste precedenti il ministro Albuquerque aveva sempre negato la possibilità del razionamento. Tuttavia, nel corso di un pronunciamento in diretta televisiva lo scorso 31 agosto, il ministro affermava che per scongiurare il rischio di interruzioni di corrente nei periodi di picco di consumo elettrici nei prossimi mesi la pubblica amministrazione e i consumatori dovranno partecipare a uno sforzo collettivo nel tentativo di ridurre i consumi energetici. Si tratta del secondo intervento simile di Albuquerque nel tentativo di sensibilizzare la popolazione di fronte all'aggravarsi della crisi. (segue) (Brb)