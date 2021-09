Brasile: crisi idrica, per presidente Banca centrale "problema serio" per contenere inflazione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prolungata siccità che ha colpito in particolare la regione sud-orientale del Brasile, sta già causando una riduzione nell'approvvigionamento idrico e nella produzione di energia elettrica negli stati di San Paolo e Rio de Janeiro. La peggiore siccità registrata negli ultimi 91 anni ha già lasciato i principali bacini delle centrali idroelettriche di Rio de Janeiro e San Paolo con un volume utile inferiore al 40 per cento. Secondo i dati del Sistema di monitoraggio del bacino idrico (Smbi) dell'Agenzia nazionale per l'acqua (Ana), nel bacino idrografico del fiume Paraíba do Sul, che rifornisce Rio de Janeiro, le riserve nel bacino di Paraibuna sono al 27,20 per cento del volume utile, quelle di Jaguari è al 29,32 per cento, quelle di Santa Branca con 19,78 per cento e quelle di Funil al 38,83 per cento. I primi due impianti appartengono alla Companhia Energetica de Sao Paulo (Cesp) e l'ultimo alla Light, fornitore di energia nello stato di Rio de Janeiro. (segue) (Brb)