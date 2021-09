Brasile: crisi idrica, per presidente Banca centrale "problema serio" per contenere inflazione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso venerdì, 27 agosto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha riconosciuto i gravi pericoli derivanti della crisi energetica in corso nel paese - "la più grande della storia" - e ha invitato le persone a risparmiare energia nelle proprie casa. "Il problema è serio. Faccio appello a voi che siete a casa. Sono sicuro che ora puoi assicurarti di spegnere le luci e risparmiare energia. Vi chiedo questo favore. Così starete aiutando a risparmiare acqua dalle centrali idroelettriche", ha affermato Bolsonaro. Il volume delle precipitazioni negli ultimi mesi, molto inferiore alle attese anche rispetto allo scorso anno, ha lasciato in condizioni critiche i serbatoi degli impianti idroelettrici della regione centro-meridionale del paese. "La maggior parte di questi impianti hanno appena il 10-15 per cento di riserve. Siamo al limite del limite. Alcuni smetteranno di funzionare se questa crisi idrologica continuerà", ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Brb)