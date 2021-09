Usa: Biden affida a ex governatore Delaware reinsediamento rifugiati afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incaricato Jack Markell, ex governatore del Delaware, di guidare in via temporanea le operazioni di reinsediamento negli Stati Uniti dei rifugiati provenienti dall’Afghanistan. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”. La massiccia spinta al reinsediamento dei rifugiati afgani in fuga dal dominio talebano deve affrontare sfide considerevoli, tra cui le operazioni di controllo prima dell’ingresso e la necessità di trovare alloggio a decine di migliaia di persone. Gli Stati Uniti si stanno preparando a reinsediare 50 mila rifugiati afgani e ne hanno già accolti più di 31 mila dal 17 agosto. Markell coordinerà l'operazione denominata "Operation Allies Welcome" e dovrebbe iniziare la prossima settimana. Dal 2009 al 2017, Markell è stato governatore del Delaware, lo stato di provenienza di Biden. La Casa Bianca ritiene che l'esperienza di Markell sia nel settore pubblico che in quello privato, dove ha lavorato come consulente, lo aiuterà a coordinare il reinsediamento.(Nys)