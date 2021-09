Business news: Grecia, per Commissione Ue ok sostegno per costi fissi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato di aver approvato il regime greco per sostenere i costi fissi non coperti delle aziende colpite dall'epidemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato e ha un budget stimato fino a 500 milioni di euro. Nell'ambito del regime, il sostegno assumerà la forma di un credito da utilizzare per il pagamento degli obblighi fiscali e previdenziali che sono dovuti dal primo luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Il credito dà diritto al beneficiario di detrarre l'importo dell'aiuto da questi obblighi verso lo Stato e può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021. La Commissione ha constatato che il regime greco è conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo in quanto non supererà l'importo complessivo di 10 milioni di euro per impresa; coprirà i costi fissi non coperti sostenuti in un periodo compreso tra aprile 2020 e dicembre 2020; sarà concesso entro il 31 dicembre 2021 e sarà concesso solo alle imprese che non erano considerate in difficoltà già al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese che sono ammissibili anche se già in difficoltà. (Beb)