Serbia: presidente Vucic riceve assistente segretario generale Onu Jenca

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi a Belgrado l'assistente del segretario generale Onu Miroslav Jenca. Vucic, nell'occasione, ha affermato che la Serbia rispetterà sempre il diritto internazionale e ha evidenziato che l'Onu è l'organizzazione internazionale più importante per l'integrità territoriale e la sovranità del Paese. Il presidente serbo ha sottolineato inoltre l'importanza della presenza della missione Unmik "come garante dello status di neutralità e come presenza internazionale in Kosovo e Metohija sulla base della risoluzione 1244". "Belgrado rimane impegnata a continuare il dialogo con Pristina ed a trovare una soluzione di compromesso sulla questione del Kosovo e Metohija", ha aggiunto Vucic. Jenca, nel corso della sua visita a Belgrado, ha avuto colloqui anche con il presidente del Parlamento Ivica Dacic e con il ministro degli Esteri Nikola Selakovic. (segue) (Seb)