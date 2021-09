Bolivia: governo risponderà a richiesta Cidh su condizioni detenzione ex presidente Anez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati dell'ex presidente Anez avevano chiesto il 27 agosto alla Commissione interamericana per i diritti umani di presentare un ricorso presso la giustizia boliviana con l'obiettivo di revocare l'ordine di carcere preventivo a cui è sottoposta Anez dal mese di marzo ed evitare in questo modo "un danno irreparabile". "Questa richiesta è stata presentata a causa delle minacce, attacchi e persecuzioni contro la vita e l'integrità personale dell'ex capo di Stato e a fronte di cure mediche inadeguate che non le permettono di risolvere i suoi problemi di salute", ha dichiarato l'avvocato difensore di Anez, Luis Guillen. Tali affermazioni erano state successivamente smentite dalle autorità sanitarie del carcere di Miraflores, secondo le quali lo stato di salute dell'ex presidente "è attualmente stabile" e Anez "si trova in buone condizioni dopo aver sofferto una crisi di ansia". I medici assicurano inoltre che la detenuta è "monitorata permanentemente". (segue) (Brb)