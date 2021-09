Bolivia: governo risponderà a richiesta Cidh su condizioni detenzione ex presidente Anez (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 agosto le autorità giudiziarie della Bolivia avevano respinto l'ennesimo ricorso dei legali di Anez e avevano confermato la sentenza ad altri sei mesi di arresti preventivi per l'ex presidente ad interim. La decisione è stata presa dal giudice anticorruzione Andres Zabaleta ritenendo fondata l'imputazione oltre alla sussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento delle indagini relative ad una inchiesta per "violazione dei doveri di funzionario pubblico" e per aver adottato "decisioni contrarie alla Costituzione". Quest'ultima è una seconda imputazione separata da quella sul presunto colpo di Stato per la quale Anez si trova già agli arresti preventivi dal mese di marzo. I legali dell'ex presidente ritengono la decisione del giudice "assolutamente irregolare" e affermano che nei confronti di Anez sono stati istruiti "due processi diversi per uno stesso reato". La stessa Anez, in un messaggio sul suo account Twitter ha affermato che i giudici "hanno diviso il processo per prolungare di altri sei mesi gli arresti preventivi violando i diritti umani e le garanzie". (segue) (Brb)