© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano circa mille i "no pass" che questa sera, a Torino, hanno invaso piazza Castello. "Libertà, libertà" e "no green pass, no green pass" i cori scanditi dai manifestanti. Hanno partecipato anche il professor Meluzzi e Enrico Montesano in collegamento telefonico. Non si sono registrate tensioni. (Rpi)