Afghanistan: Blinken, pronti a trarre lezioni da questa guerra

- Gli Stati Uniti sono pronti a trarre lezioni dalla guerra in Afghanistan. Lo ha detto il segretario di stato Antony J. Blinken parlando oggi in conferenza stampa. “Siamo impegnati a guardare a tutto quello che abbiamo fatto dal giorno uno fino a oggi e imparare, a trarre lezioni”, ha detto Blinken. Il governo degli Stati Uniti è impegnato a “guardare agli ultimi 20 anni per capire il corso di questa guerra, porsi le giuste domande e imparare lezioni, siamo impegna a farlo”, ha detto Blinken. (Nys)