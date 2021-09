Covid: Cirielli (Fd'I), De Luca attacca Meloni per sviare attenzione da sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca vuole sviare l'attenzione dalle sue gravi responsabilità rispetto ai disastri provocati in Campania in materia di sanità e non solo. Ma non ci riuscirà". Lo afferma, in una nota, il deputato campano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "Il governatore, invece di lanciare critiche prive di fondamento a Giorgia Meloni, dovrebbe scusarsi con i campani per la permanente carenza di personale all'interno degli ospedali che continua a gravare sul lavoro di medici, paramedici e infermieri; per l'assenza di adeguati servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili oltre che per i malati di Covid abbandonati a se stessi; per i ritardi sul tracciamento dei contagiati; per gli enormi ritardi e gli affollamenti che si verificano ogni giorno sui mezzi di trasporto - aggiunge -. Ma anche per le infrastrutture mai completate, come l'Aeroporto di Salerno e l'Aversana nonostante siano finanziati da anni; per non parlare del mancato smaltimento delle ecoballe che, ancora oggi, inquinano la Terra dei Fuochi e del mare sempre inquinato per l'incapacità di completare i progetti di depurazione finanziati sette anni fa da Caldoro; senza dimenticare i trasporti che non ci invidia neanche il terzo mondo. E l'elenco potrebbe continuare. De Luca, insomma, la smetta di dire bugie e di fare polemiche: lui non ha proprio nulla nemmeno da suggerire o sussurrare a Giorgia Meloni", conclude Cirielli.(Com)